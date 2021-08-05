今年3月參加國民黨「青年住好願景營」的青年學員，今天發布「青年租屋政策白皮書」，提出「打擊黑市三支箭」、「租金抗漲四大招」、「租屋安全雙防線」、「租屋糾紛三補洞」、「改善住宅三方針」、「學生宿舍四改革」等建議，要求政府祭出囤房重稅、出租減稅措施，甚至將房客租金抵稅，增加房客申報租賃的誘因。

國民黨青年部今年3月舉行「青年住好願景營」後，邀請傑出學員組成為期1個月工作坊，結合專家學者及NGO建議，並在網路進行問卷調查，撰寫出「青年租金政策白皮書」，呼籲朝野各政黨對於租屋議題的關注，一同捍衛居住正義。

青年部助理研究員黃騰憲指出，目前我國租屋市場大規模呈現「黑市」的狀況，政府對市場價格、數量掌握度不足，也造成租金補貼「看得到，吃不到」的現象。

此外，我國最新的租金指數也來到歷史新高點，據5月針對青年族群的網路問卷調查，結果顯示有近7成的人覺得租金負擔過重，顯現租金已成為青年沉重的生活負擔，96.4％認為應建立租屋價格實價登入。

青年住好願景營學員趙貞平表示，「青年租屋政策白皮書」的政策建議有六大面向，分別為「打擊黑市三支箭」、「租金抗漲四大招」、「租屋安全雙防線」、「租屋糾紛三補洞」、「改善社宅三方針」、「學生宿舍四改革」。

趙貞平認為，目前政院無法明確掌握租屋族人數，所以政策制定形同瞎子摸象，政院應每2年進行「租賃市場調查」，同時建立「房屋租賃申報系統」，房東須負起主動申報的責任，甫以完善的「吹哨者條款」，和對房東的「大赦條款」，達到賞罰並重推動租屋市場透明化的目標。

趙貞平指出，此外，政府應祭出「囤房重稅、出租減稅」措施，以避免閒置空屋，將「房客租金抵稅」列為特別扣除額，增加房客主動申報租賃行為的誘因，以及擴大租金補貼金額與人數。另外，加強稽查機制，租屋糾紛應比照《民事訴訟法》的調解機制，廣設青年住宅等。

與會的國民黨團總召費鴻泰表示，根據591網站的研究，從2010年到2019年，租金上漲程度遠高於所得成長，政府應檢討居住正義政策；國民黨革實院長羅智強則盛讚學員提出的政策十分完整，已達參選台北市長水準。

OURS都市改革組織秘書長彭揚凱說，政府本來就要例行性公布購屋與租屋市場資訊，國民黨團可努力監督，更可修訂租賃專法，對調處權益、適當罰則入法。