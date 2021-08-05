台南市交通大隊周姓警員7月底遭網友爆料騷擾外籍女學生，被調往山區玉井警分局，台南市議員周弈齊查知當地警分局5年來已調來4位操守問題的警員，5日在台南市議會總質詢上，不滿警局屢將「歹料」警員調往山區，台南市警局回應「收置問題警員數，玉井警分局只排第5」。

周姓警員7月底遭網友爆料，指他日前在郵局辦事，趁機攀談1名馬來西亞籍女大生，介紹女大生來租自己的房子，兩人看完房間，周員卻以前世今生因果論，一邊碰觸女大生肩膀，一邊說服對方前世虧欠自己，今生才會來還債。並強調自己修佛，會給女方優惠。

女大生覺得怪異，回家告知男友，男友上網一查，發現周警過去就曾騷擾2名女子，被記過調職，要女友小心。朋友上網發文，告知租屋者要小心這名房東。

台南市警局事後調查，雖周員否認言行不當，仍將他記過調往山區玉井警分局。

周弈齊5日在議會內大呼不滿，質疑警局屢將操守出問題的警員調到玉井警分局，影響山區治安，十分不公平。

台南市警察局回應，玉井警分局自2017年起，共調入4名操守不佳警員，1人酒駕、1人不正當交往、1人涉足不正當場所，最後1人就是周員，而周員已遞出退休辭呈，預計9月2日退休。

警方表示，台南市16個警分局中，調入最多操守問題的分局在市區，有單一警分局共調入7人，惟不便明說，玉井僅排第5名。警局調動會依照各警分局的缺額與改調人數，做綜合考量辦理。

台南市長黃偉哲表示，會全面檢討人事調動及員警的適任適職性，很多優秀的教育人員和公務人員其實也都是待在山區。