弘光美髮系學生林芷伊擔任講師，月薪5萬起。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光美髮系學生參加麗絲美粧國際有限公司的課程培訓。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光科大執行教育部優化技職校院實作環境計畫，與多家廠商合作，美髮造型設計系與業者產學合作，學生從3月起開始接受培訓，最後考核通過成為該公司正式員工，8月起正式上班。學生開心表示，畢業後不受疫情衝擊能立刻上班，起薪5萬元，超級棒的！

副校長易光輝表示，學校培育技職實務人才，提高產學合作廠商市場競爭力，執行優化技職校院實作環境計畫，美髮系、妝品系、文創系等系與業界多家廠商簽訂合作意向書，透過學校輔導學生，與廠商一起規劃培訓課程，讓學生一畢業後便能馬上進入職場，還能領高於市場行情的薪資。

美髮系副教授呂佩芸指出，系上遴選有意願的優秀學生參加麗絲美粧國際有限公司的課程培訓，3月開始上課，在畢業前進行培訓考核，兩位學生順利通過考核，從8月起成為正式員工，還有另外一階段的半年考核期，「目前起薪5萬，保障半年，通過考核後，薪水還會再往上調整。」

麗絲美粧國際有限公司總經理廖宣勇表示，這兩位學生是他們要的人才，學生的態度是決勝關鍵，加上學生在學校打好的根基，充分表現出講師特質，相信未來對公司發展會有很大的貢獻。

畢業生徐嘉雯說，通過考核後目前擔任業務講師，培訓期間不僅美髮技術提升，也學到更多頭皮養護知識。她舉例，公司代理韓國手棒燙，這種新的技術必須要學習，為了推廣讓更多沙龍業者熟悉，自己先受訓，再把學會的新技術教給其他人。

徐嘉雯指出，在培訓期間認真學習，學習公司內每一種新的器具與技術，深入了解每一種產品。由於想要站在第一線接觸市場，因此，選擇當業務講師，擔任設計師是被動等客人上門，在疫情期間衝擊很大，客人不敢上門客量減少，但是業務講師除了自我學習，更要主動出擊，對自己是很大的挑戰，也有機會創造好業績。

另一位通過考核、擔任技術講師的畢業生林芷伊說，在學校內接觸過該公司的產品，自己很喜歡，也規劃當講師，因此參加培訓。培訓時跟著其他講師四處上課，了解工作執行模式。

林芷伊透露，疫情擴大時，很多課程無法舉辦，改為線上模式，反而讓她有更多時間與機會訓練，不懂得的地方便馬上問資深同事。正式上班第一天，就能獨當一面，向連鎖沙龍店設計師、助理進行頭皮養護的線上教學，根據美髮沙龍現場較常遇到的問題，教學員怎麼最直接處理，藉此提升大家業績。