世界球后戴資穎出征東京奧運，表現受到台灣民眾關注，不少人觀賽時曾發現，一名台灣球評在轉播期間，不斷對小戴信心喊話「小戴，妳可以的！」，當時引發民眾好奇，之後才發現這一名球評是戴資穎的姊姊戴靖潔，近日麥當勞推出戴資穎首支紀實片，戴姊在片中坦言，她們小時候就經常被拿出來比較，因此她曾一度對妹妹抱有敵意。

戴資穎的首支紀實片《在你身邊為你加油，這樣的滋味，真好》，片中「戴姊」進行突襲挑戰，揭開「小戴」的訓練日常，她每天訓練6小時、一週訓練5天、一天練400顆球、揮拍3000次，雖然「小戴」常被稱作天才型的選手，但她私底下也非常努力。

值得一提的是，小戴一家其實都是運動健將，姊姊戴靖潔羽球生涯中也曾取得甲組選手資格，更曾代表台北市立體育學院拿下羽球混雙銀牌，也曾擔任台北市立大學羽球隊教練，現為台灣體育媒體羽球球評。在姊姊戴靖潔眼中，妹妹個性內斂，小時候也比較怕生，爸媽以前常帶她們去球場，她就會在旁邊玩球。

反觀戴姊個性則較外向、活潑，每次到球場時，就會和場邊的叔叔、阿姨聊天，與妹妹個性形成對比。戴姊坦言，「其實我們差距就很大，就像保時捷和三輪車這樣子」，妹妹從小實力就很好，但這也使她們經常被拿出來比較，讓她們小時候處得不好，又不懂得如何調適與處理，因此戴姊還曾對妹妹產生敵意，不過如今她回想起來，則感到非常後悔。

戴姊表示，自己也曾經熱愛羽球，直至打到甲組後才選擇放棄，但這也使她終於鬆了一口氣，在鏡頭前對妹妹喊話，「因為追著妳的背影，死命地奔跑，真的很累，所以從我放棄的那一刻，我就決定要好好的支持妳，然後一輩子為妳加油」，儘管如今已退出球壇10年，但她仍非常關注妹妹的賽事。

而戴資穎更首次透過鏡頭感謝姊姊，表示「在妳決定不打球之後，我覺得我看到更開心的妳，妳可能轉換到這個角色後，又可以更全力的支持我比賽，然後為我加油，謝謝妳這麼有趣又這麼疼我」，更感謝爸媽讓她擁有一個獨一無二的姊姊。