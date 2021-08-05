美國警方表示，德州南部今天發生車禍，一輛載著30人的廂型車翻覆，造成10人喪生，20人受傷，大多傷勢嚴重，據信車上許多是非法移民。這輛車原本只能載15人。

德州公共安全廳官員布蘭德利（Nathan Brandley）表示，起初宣布11人罹難，但後來下修至10人。他還說，20名傷者大多傷勢嚴重，甚至命危。

布蘭德利表示，車禍地點在281號公路靠近德州麥卡倫（McAllen）以北約80公里的恩西諾（Encino）路段，這輛車下午4時過後不久失控撞上金屬電線桿，駕駛和9名乘客死亡，另外20名乘客送醫。

路透社報導，事故地點離一座美國邊境巡邏隊檢查站只有數公里遠。布蘭德利表示，乘客似乎都是非法移民，德州當局正和墨西哥領事館合作確認罹難者身分。

布蘭德利還說，廂型車內沒有設座位或乘客安全限制設施，且擠進可容納上限的兩倍乘客人數。

布魯克斯郡（Brooks County）警方表示，事發時廂型車並未被追車。德州公共安全廳已對這起事故展開調查。