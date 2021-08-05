OPPO 今（5）日舉辦線上新品發表會，正式宣布Reno 6系列全新機種，包含Reno6 和 Reno6 Pro 都將於 8 月12日在台開賣！OPPO Reno6 系列主打 AI 人像錄影，結合全新搭載的光斑人像錄影、色溫感測器帶來全新拍攝體驗，更特別在Reno6 Pro上引進國際版機種中的最高規格，採用Qualcomm Snapdragon 870 處理器及大感光面積的感光元件，在昏暗場景中也能捕捉清晰影像，記錄每個精彩時刻。
全新OPPO Reno6 系列除保有AI 錄影增強，本次更首度搭載「光斑人像」功能，在錄影及拍照模式下能快速識別主體將人像與背景分離，創造夢幻的光斑背景，其中在錄影模式下，更是透過三重 AI 模型和背景光源重構技術，在錄影過程中即時模擬景深提亮人像，同時將背景虛化創造堪比單眼相機的光斑散景效果！在影像處理上，還有全新搭載的「AI 調色大師」，只要點選任何圖片上的色彩即能將其轉換成自定義的濾鏡，為照片套上不同的風格色彩，並保留原始照片的品質和細節紋理！
在攝影鏡頭部分，本次Reno6 及 Reno6 Pro兩種機型分別配置 6400 萬畫素AI三鏡頭；及 5000 萬畫素 AI 四鏡頭，並採用SONY 大感光面積 IMX766 感光元件，兩款皆配備色溫感測器，為使用者在隨手拍攝時，即時校正並反應真實的白平衡值，提高約 15% 抓拍成功率，同時提升成像色彩。全系採用3200萬畫素前鏡頭和優化升級的AI錄影美顏2.0，透過前鏡頭智慧辨別臉部193個特徵點，提供清晰自然的美顏效果。本次OPPO也將同步開賣Reno6 的專屬配件「煥采補光保護殼」，結合了手機防護、支架和自拍補光燈的三大功能，能夠自訂補光強度且不需充電，協助使用者在更多場景下的運用。
OPPO Reno6 系列在外觀上維持該系列獨有的 Reno Glow 晶鑽工藝，獨創技術在經典配色上以五重幻彩層提升表面閃耀程度，全系配色共有Reno6星河藍、夜海黑； Reno6 Pro則提供極光藍、暮光灰。邊框設計上，本次Reno6採用直角中框設計，機身重量僅 182 公克，厚度比前一代更薄只有 7.59 毫米。螢幕部分，配備最高90Hz螢幕刷新率和180Hz觸控採樣率，更有360 度感光螢幕檢測光源強度，讓用戶在烈日下使用手機，也能提高視覺的舒適度。
整體規格部分，Reno6 和Reno6 Pro分別採用 MediaTek Dimensity 900 和Qualcomm Snapdragon 870 處理器，提供 5G 及 Wi-Fi 6 連網體驗，且在維持相同效能下，透過搭載多重散熱系統，在VC散熱面積更提升24%，無論是長時間或多工使用都能讓手機即時散熱。在充電方面，OPPO Reno6 系列皆採用大容量電池和搭載 65W SuperVOOC 2.0 超級閃充，提供充電 5 分鐘，即可追劇 4 小時的享受。
OPPO Reno6 系列在遊戲表現上，除獨有的全沉浸遊戲模式、彈出視窗通知和遊戲快速啟動等功能降低遊戲過程中的干擾，更透過HyperBoost 4.0 的AI穩幀技術，從系統、遊戲、應用這三個層面優化，能智慧的調度資源使手機運行更流暢，即便是高效能遊戲也能預測遊戲負載、保持遊戲畫面穩定。同時，為強化遊戲的沉浸體驗， Reno6 和 Reno6 Pro 分別透過 Z 軸線性馬達和 X 軸線性馬達提供更顯著的震感回饋，帶給使用者絕佳的遊戲體驗。
關心Reno6的朋友，一定很好奇相關產品上市資訊。OPPO宣布Reno6 系列將於8月12日開賣，Reno6 售價為 NT$ 16990 元，Reno6 Pro 售價為 NT$ 24990 元，於OPPO 全台體驗店、OPPO網路商店、各大電信商和經銷商（中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信、神腦國際），和官方指定網路購物平台（PChome 24h 購物、momo 購物網、蝦皮購物、yahoo! 購物中心、東森購物網、神腦線上、遠傳friDay購物、台灣大哥大myfone購物）同步開賣。
即日起至8 月 11日前則開放預購。於OPPO 全台體驗店、OPPO網路商店預購Reno 6系列將享限量早鳥禮，預購 Reno6，可獲得煥采補光保護殼；預購 Reno6 Pro 可獲得晶石保護殼和極限貼。於上市四日內(8月15日前) 至體驗店完成取機，還有機會抽中OPPO Reno6。此外，8 月 31 日前凡購入Reno6 系列並完成登錄，選購Reno6和Reno6 Pro將分別可再享OPPO Enco Buds 真無線耳機，以及 OPPO Enco Air 真無線耳機，任一新機登錄皆再享 12 個月螢幕意外保障服務和 6 個月延長保固服務。
伴隨 Reno6 系列機種的發布，OPPO 也將在 8 月6日推出A系列機種A74的全新配色「綺麗紫」。搭載Qualcomm八核心5G晶片，為追求外觀設計的消費者帶來多一個顏色選擇。規格有5000mAh 大電量，以及 18W 快速充電和超級省電模式。使用上透過 OPPO A74 配置的 100% DCI-P3 超廣色域、90Hz 炫彩護眼螢幕、180Hz 觸控採樣率，以及 4800 萬畫素全能四鏡頭，期待符合消費者的期待。OPPO A74「綺麗紫」為6GB+128GB 版本，單機售價為 NT$9990。
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