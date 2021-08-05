OPPO 今（5）日舉辦線上新品發表會，正式宣布Reno 6系列全新機種，包含Reno6 和 Reno6 Pro 都將於 8 月12日在台開賣！OPPO Reno6 系列主打 AI 人像錄影，結合全新搭載的光斑人像錄影、色溫感測器帶來全新拍攝體驗，更特別在Reno6 Pro上引進國際版機種中的最高規格，採用Qualcomm Snapdragon 870 處理器及大感光面積的感光元件，在昏暗場景中也能捕捉清晰影像，記錄每個精彩時刻。

OPPO Reno6 系列 新品發布 線上露營音樂會

全新OPPO Reno6 系列除保有AI 錄影增強，本次更首度搭載「光斑人像」功能，在錄影及拍照模式下能快速識別主體將人像與背景分離，創造夢幻的光斑背景，其中在錄影模式下，更是透過三重 AI 模型和背景光源重構技術，在錄影過程中即時模擬景深提亮人像，同時將背景虛化創造堪比單眼相機的光斑散景效果！在影像處理上，還有全新搭載的「AI 調色大師」，只要點選任何圖片上的色彩即能將其轉換成自定義的濾鏡，為照片套上不同的風格色彩，並保留原始照片的品質和細節紋理！

在攝影鏡頭部分，本次Reno6 及 Reno6 Pro兩種機型分別配置 6400 萬畫素AI三鏡頭；及 5000 萬畫素 AI 四鏡頭，並採用SONY 大感光面積 IMX766 感光元件，兩款皆配備色溫感測器，為使用者在隨手拍攝時，即時校正並反應真實的白平衡值，提高約 15% 抓拍成功率，同時提升成像色彩。全系採用3200萬畫素前鏡頭和優化升級的AI錄影美顏2.0，透過前鏡頭智慧辨別臉部193個特徵點，提供清晰自然的美顏效果。本次OPPO也將同步開賣Reno6 的專屬配件「煥采補光保護殼」，結合了手機防護、支架和自拍補光燈的三大功能，能夠自訂補光強度且不需充電，協助使用者在更多場景下的運用。

OPPO Reno6 系列在外觀上使用該系列獨有的 Reno Glow 晶鑽工藝 (Reno6 Pro 暮光灰、Reno6 星河藍)。（OPPO提供／黃慧雯台北傳真）

OPPO Reno6 系列在外觀上維持該系列獨有的 Reno Glow 晶鑽工藝，獨創技術在經典配色上以五重幻彩層提升表面閃耀程度，全系配色共有Reno6星河藍、夜海黑； Reno6 Pro則提供極光藍、暮光灰。邊框設計上，本次Reno6採用直角中框設計，機身重量僅 182 公克，厚度比前一代更薄只有 7.59 毫米。螢幕部分，配備最高90Hz螢幕刷新率和180Hz觸控採樣率，更有360 度感光螢幕檢測光源強度，讓用戶在烈日下使用手機，也能提高視覺的舒適度。

整體規格部分，Reno6 和Reno6 Pro分別採用 MediaTek Dimensity 900 和Qualcomm Snapdragon 870 處理器，提供 5G 及 Wi-Fi 6 連網體驗，且在維持相同效能下，透過搭載多重散熱系統，在VC散熱面積更提升24%，無論是長時間或多工使用都能讓手機即時散熱。在充電方面，OPPO Reno6 系列皆採用大容量電池和搭載 65W SuperVOOC 2.0 超級閃充，提供充電 5 分鐘，即可追劇 4 小時的享受。

OPPO Reno6 系列在遊戲表現上，除獨有的全沉浸遊戲模式、彈出視窗通知和遊戲快速啟動等功能降低遊戲過程中的干擾，更透過HyperBoost 4.0 的AI穩幀技術，從系統、遊戲、應用這三個層面優化，能智慧的調度資源使手機運行更流暢，即便是高效能遊戲也能預測遊戲負載、保持遊戲畫面穩定。同時，為強化遊戲的沉浸體驗， Reno6 和 Reno6 Pro 分別透過 Z 軸線性馬達和 X 軸線性馬達提供更顯著的震感回饋，帶給使用者絕佳的遊戲體驗。

關心Reno6的朋友，一定很好奇相關產品上市資訊。OPPO宣布Reno6 系列將於8月12日開賣，Reno6 售價為 NT$ 16990 元，Reno6 Pro 售價為 NT$ 24990 元，於OPPO 全台體驗店、OPPO網路商店、各大電信商和經銷商（中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信、神腦國際），和官方指定網路購物平台（PChome 24h 購物、momo 購物網、蝦皮購物、yahoo! 購物中心、東森購物網、神腦線上、遠傳friDay購物、台灣大哥大myfone購物）同步開賣。

即日起至8 月 11日前則開放預購。於OPPO 全台體驗店、OPPO網路商店預購Reno 6系列將享限量早鳥禮，預購 Reno6，可獲得煥采補光保護殼；預購 Reno6 Pro 可獲得晶石保護殼和極限貼。於上市四日內(8月15日前) 至體驗店完成取機，還有機會抽中OPPO Reno6。此外，8 月 31 日前凡購入Reno6 系列並完成登錄，選購Reno6和Reno6 Pro將分別可再享OPPO Enco Buds 真無線耳機，以及 OPPO Enco Air 真無線耳機，任一新機登錄皆再享 12 個月螢幕意外保障服務和 6 個月延長保固服務。

OPPO A系列機種A74的全新配色「綺麗紫」將在8月6日上市。（OPPO提供／黃慧雯台北傳真）

伴隨 Reno6 系列機種的發布，OPPO 也將在 8 月6日推出A系列機種A74的全新配色「綺麗紫」。搭載Qualcomm八核心5G晶片，為追求外觀設計的消費者帶來多一個顏色選擇。規格有5000mAh 大電量，以及 18W 快速充電和超級省電模式。使用上透過 OPPO A74 配置的 100% DCI-P3 超廣色域、90Hz 炫彩護眼螢幕、180Hz 觸控採樣率，以及 4800 萬畫素全能四鏡頭，期待符合消費者的期待。OPPO A74「綺麗紫」為6GB+128GB 版本，單機售價為 NT$9990。