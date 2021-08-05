日本航空自衛隊升級改裝主力戰機F-15，原規劃將新增配備2種長程巡弋飛彈，但因費用較原本預估大幅增加，決定放棄其中一種反艦飛彈。

航空自衛隊目前正在升級的F-15戰機，原本研擬配備美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造的遠程反艦飛彈（LRASM），以及聯合空對地距外飛彈（JASSM Joint Air-to-Surface Stand-off Missile），兩者射程同為900公里。

日本放送協會（NHK）報導，防衛省為航空自衛隊升級F-15戰機，持續與美方交涉所需費用，因美國廠商表示部分必要零件須新設生產線，導致費用比原本預估大幅增加。

防衛省因此決定放棄為F-15新增配備遠程反艦飛彈（LRASM），不過仍會進行F-15升級，並配備聯合空對地距外飛彈（JASSM）。

F-15這筆升級費用在防衛省2022年度預算案的概算需求中沒有記載具體金額，將待年底編列2022年度預算案時再計入。