大陸網紅詹白白外型甜美，加上擁有火辣身材，常分享美妝穿搭資訊，因此累積了不少粉絲，光在抖音平台上就有超過138萬粉絲，然而日前她卻被流出親密影片，畫面立刻在網路上瘋傳，對此，她也親自解釋，已經和男友分手了，強調自己並沒有利用此事炒作。

日前詹白白男友上傳2人甜蜜親吻的影片，儘管沒有更進一步舉動，仍在網路上掀起熱議，迅速累積近2千萬的瀏覽數，雖然詹白白已經刪掉影片，仍收到許多謾罵她的訊息，讓她十分無奈：「我做為一個美妝博主，因為一個私生活影片，被大家認識了，但是我覺得你們可能認識錯了我」。

詹白白和男友的親密片在網路上瘋傳。(圖/翻攝自微博)

對此，詹白白特別拍攝影片回應，向大家澄清自己，「首先，那個私密影片裡面，我承認我錯了，錯在沒有保護好自己的隱私，但影片本身有問題嗎？說我不知道廉恥的、噁心的，您可真的太片面了，食色性也，我就是喜歡年輕小奶狗，我生活裡的朋友都知道」，更直率坦言唯二的愛好就是「賺錢跟男人」。

詹白白拍影片正面迎擊網友。(圖/翻攝自詹白白微博)

詹白白表示，她人生中最重要的事還是賺錢，愛情只是生活中的調味劑，「因為花自己的錢，真的很爽，我每天看著自己銀行卡裡面的8位數字餘額，也真的很爽，要不是事情搞這麼大，我根本不屑於把我這些私事放到檯面上來說」，霸氣正面迎擊的態度也獲得粉絲們支持。