新冠肺炎疫情嚴峻期間，線上視訊課程成孩子重要學習管道，卻衍生學童近視情況加重的疑慮。市議員賴佳微、施志昌等質詢指出，台中市109學年的國小孩童視力不良率又再度六都最高，甚至相較108年又持續惡化；建議市府增加各種作為來保護台中市孩童的靈魂之窗。

教育局強調，因應疫情期間線上教學，學生使用3C產品頻率增高，為維護學生視力及身體健康，教育局訂定「護眼樂學321實施計畫」，鼓勵學校線上教學規劃，兼採數位教學及多元資源，藉由設計學生趣味實體任務指派，縮短視訊時間。

台中市議員賴佳微、江肇國、周永鴻、張家銨、蔡耀頡、施志昌、林祈烽等說，一年前就提醒市府中市國小學童視力健康是六都之末，要求市府重視；台中市學童視力不良率依舊是六都最差，更從47.43％惡化到47.66％，這一年來更鮮少看到教育局有任何積極的措施。

賴佳微提出，高度近視所引起的併發症是公共衛生重要議題，孩子一天下來待在學校的時間非常長，所以視力保健是教育單位非常重要的責任。現在的孩子本身已經有早發性近視的問題，當小朋友開始罹患近視年齡越小，度數加深速度越快，容易就演變成高度近視，嚴重的後果未來甚至會導致失明。

賴佳微建議，開學後若正常在學校上課，針對台中市學童的營養午餐，應全面請營養師來設計護眼菜單，讓孩童們能天天攝取足夠的護眼營養素。富有這些營養素的食材非常多，相信當季都可以買到最新鮮也不會太昂貴的的食材，並不會增加太多成本。若有需要，也可以請市府編列預算補助學校，議會守護孩子勢必會全力支持。

教育局表示，為兼顧學生學習視力保健教學，教育局製作視力保健宣導影片，透過專業眼科醫師宣達「護眼321-用眼30分鐘休息10分鐘、每日起身活動至少2小時、每半年定期檢查視力至少1次｣策略，提供視力保健相關網站連結給師生運用，協助師生進行視力保健及近視防治等衛教資訊。

台中市校園營養師也配合製作健康飲食教育宣導短片「護眼健康操及如何吃出好視力」，教導師生透過深綠色蔬菜、富含DHA食物及維生素ACE等健康食材，備製吃出好視力餐食，再搭配護眼健康操，讓學生藉由健康飲食及律動養出好視力及好體力。