盧碧颱風北上帶來強勁西南風，造成南部豪雨，其中高雄風雨大到騎車不穩、雨用灌的，高雄市長陳其邁在臉書呼籲大家出門注意安全，結果許多高雄市民湧入市長臉書抱怨，這種風雨不停班停課，還要冒著危險出門上班，差點被風吹走，「有夠扯，假日停班停課很乾脆，真正有風有雨又當沒事了」、「我真想罵人，這種雨勢沒停班停課」。

陳其邁今早在臉書發文，提醒高雄市民現在下大雨，出門注意安全，根據雷達回波圖，早上有一波強降雨朝市區一帶移入，可能會有持續性降雨，雖然盧碧颱風路徑略微偏北，但仍不可輕忽帶來豐沛雨量，加上之前連日降雨，可能造成災情。

然而陳其邁PO文後，反而引來大批高雄民眾留言灌爆，砲轟風雨這麼大，為什麼不停班停課？「今天不是星期日，就不能阿沙力的停班停課了」、「這風雨真的是大的誇張」、「風雨吹到機車好不穩 好危險」、「開車能見度很低」、「是想看到路上都車禍嗎？這種風雨還要上班」。

高雄風雨超大，民眾灌爆市長陳其邁臉書質問為何不停班停課。(翻攝自陳其邁臉書)

更有高雄民眾質疑，「我就不懂星期日到底是在停班停課什麼，今天風雨比星期日的大吧？」、「隔天星期天就果斷宣布停班課，上班日就猶豫不決、顧慮一堆，風雨大到超級危險！」對此，高雄市政府回應，有許多市民打1999詢問是否停班課，依據中央氣象局預報資料，高雄市未達停班課標準，仍要請高雄市民注意豪雨、外出務必小心。