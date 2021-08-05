洗錢犯罪集團成員大多為年輕人，出入以高級賓士車代步。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市刑大近來查獲博弈網站「水房」，以張姓主嫌為洗錢集團，替多家網路博弈公司洗錢匯兌，不到半年，金流匯款轉帳相關紀錄，已高達人民幣8億3千萬元約台幣35億元，警方指出，張嫌等5人都是20幾歲年輕人，出入賓士名車代步，豪華3C產品，警現場查扣現金800多萬元，初估不法獲利至少上千萬元，檢方訊後將張等5名男女，以4至6萬元交保。

警方指出，台中市警察局第五分局偵查隊和刑警大隊科偵隊，在7月份實施轄內「淨樓專案」時，接獲民眾報案該社區大樓有「男女混雜」、「出入頻繁」、「年紀輕輕」、「名車接送」現象，懷疑從事非法工作，追查蒐證報請檢察官，並指揮辦案，進一步掌握相關涉案事證，一舉破獲。

警方調查發現，張嫌等5名成員，專責處理大陸及華人地區數個網路博奕平台洗錢匯兌等工作，對外自稱是「某某PAY公司」提供線上金流轉帳及客服服務，經清查約5個月期間的相關紀錄，他們從事金流匯款轉帳金額約35億元，估計獲利上千萬元。

警方在搜索過程中，現場桌上手機架的工作機及大陸銀行U盾仍頻頻作響，張嫌為躲避警方查緝，博弈洗錢集團藏匿在社區大樓內；現場查扣現金800萬元、手機49支、大陸銀行U盾70組、存摺、電腦主機、勞力士手錶、高級名車等證物及犯罪所得。

警方表示，博弈洗錢集團成員都是年輕人，懷疑他們幕後有更龐大的犯罪組織操控，年輕人高薪受雇，工作就是配對手機及U盾操作電腦轉帳博弈網站會員儲值金及收發充值點數，賭客賭金輸贏兌換充值越多，這些員工賺的經手水錢也越多（靠抽傭金賺錢的人叫收水仔)。

另警方發現，主嫌在住處及現場都放有好幾百萬的現金以及高價名錶、出入也是駕駛高級B牌車，但是又都無法明確交代財物來源，全案經初步調查後已先依刑法賭博罪、組織犯罪條例、洗錢防制法等罪嫌移請台中地方檢察署偵辦。