台南大內區木瓜水傷落果掉滿地。（陳義男提供／劉秀芬台南傳真）

近日西南氣流帶來豪雨，台南多區木瓜園傳出災損，木瓜水傷果爛掉滿地，園區積水、木瓜植株根部腐爛倒伏，大內區木瓜農阮茂田表示，農民每天冒雨到果園噴藥預防，就算現在看起來好好的，等天氣放晴太陽一曬，更多木瓜水傷災情還會出現。

大內區部分木瓜農表示，上一波乾旱及梅雨，已經讓木瓜掉了有3成，近來不僅沒瓜可收，還傳出木瓜植株受水傷災情。大內區環湖里里長陳義男表示，6月初來連續降雨，不僅木瓜受水傷，收成大減，木瓜植株根部也耐不住積水腐爛，紛紛傳出植株死亡災情。

陳義男說，上一波梅雨木瓜水傷嚴重，雖然木瓜價格有回升，但許多瓜農已無瓜可賣，近來則有多人園區傳出植株死亡，近日豪雨更導致將收成木瓜水傷落果。

大內果樹產銷班第33班班長王維澤說，近日水傷落果只是前兆，大家更擔心雨停放晴後，太陽一曬，更多木瓜水傷就會顯現。農民也開玩笑說，連日豪雨災情嚴重，在木瓜樹旁用力一蹬，不但木瓜自動掉果，連木瓜樹都倒一旁。

在農民陳情下，立委郭國文、台南市議員陳碧玉、林志展、李偉智、陳秋宏日前與農糧署、台南區農改場、台南市農業局、山上區公所及農會、大內區公所及農會前往山上區、大內區木瓜果園勘災，農民希望爭取天然災害救助。

大內區區長李義隆表示，大內區木瓜園粗估災情逾2成，有上百公頃受損嚴重，農民若園區受損嚴重，可先向公所通報反應。台南市農業局表示，持續請各區公所主動監控轄區作物受豪雨影響情形，並宣導農民主動通報災情。