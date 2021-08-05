日本疫情方興未艾，但受到日企財報佳的鼓舞，日股還是上漲。早盤結束時，日經暫收27,678.79點，漲94.71或0.34%。東證則收1,926.39點，漲4.96點或0.26%。

4日，全日本的新冠染疫數為14,207例並創下新高。同時，正在舉行奧運的東京也破紀錄的有4,166例。

事務與光學機業者理光，因財報不佳，股價下挫11.87%。當地券商表示，目前是大型股表現較好，小型的略為遜色。不過，日企相繼傳出財報好消息，也給市場注入一劑強心針。

日經指數自2月中旬飆升至3萬點以上，並創數十年新高點後，大盤就上攻無力。從7月中旬以來，一直在27,300至28,000之間狹幅整理。

上漲8.8%的日本郵船是日經漲最多股票。其它海運同業，例如商船三井漲6.04%，川崎汽船也漲3.85%。同時，海運指數也是東證中表現最好的產業，股價飆升7.05%。

同時，財報好的日立造船漲7.19%，索尼也漲2.08%。

樂天傳出，將以策略聯盟方式，在德國建立新的行動網路系統後，股價應聲大漲7.5%。