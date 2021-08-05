主管機關自2017年1月16日正式開放國內證券商開辦台股定期定額服務，受到市場投資人高度的迴響。開辦至今4年多，台股定期定額投資金額從一年12億元，一路陡峭攀升至2020年171.3億元，3年大增13倍，根據最新證交所統計數據顯示，2021年上半年全市場台股定期定額投資金額達176.8億元，已超越2020年全年水準，顯示定期定額投資正是市場顯學。

國泰金(2882)旗下國泰證券為滿足小資族在台股定期定額的需求，今年以來每月扣款金額不斷創下新紀錄，於台股定期定額市占率已近4成，在今年5月正式突破百萬客戶規模。

國泰證券不斷精進提供申購投資標的，從最原先僅提供台灣前五十大權值股與人氣台股ETF做為申購選擇，截至目前，國泰證券提供投資人的申購標的已擴大至153檔且仍持續增加中，包含80檔大型藍籌股及中型MSCI成份股股票。另外還提供73檔ETF，投資範圍亦涵蓋全世界，舉凡目前時下最夯的國泰智能電動車、5G通訊、半導體及ESG等主題式ETF，投資人都能透過國泰證券的定期定額服務進行投資布局。