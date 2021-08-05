繼東奧正名公投失利後，前田徑國手紀政擬再推2024巴黎奧運正名。對此，立法院長游錫堃今天表示，政府思考這件事的時候必須兼顧選手權益，「在風險無法把握的情況下就不能做」，不能有稍微閃失；但無論如何，他支持正名公投，也認為一定要做，差別只在於何時做、怎麼做。

游錫堃接受資深媒體人黃光芹專訪，被問及2018年的東奧公投，引起許多人擔心選手可能因此無法參加奧運；如今紀政準備繼續推動下屆奧運的正名公投，民進黨是否仍會繼續推動。

游錫堃表示，其實國內大部分媒體都寫我們自己是台灣，描述選手也說是來自台灣，代表全國人民大多數都主張台灣，「要問我的態度，我在立法院長職位上，我不能單單考量自己的想法，但站在立法院的角度，這件事必須兼顧選手權益之下才能推動。」

游錫堃進一步解釋，2018年舉辦東奧正名公投時，他當然支持，但可以看得出執政黨支持力道沒有那麼強，原因就出在必須顧慮選手的權益，會不會因此無法參加奧運比賽，「這件事會有風險，而且真的沒有把握，畢竟奧會掌握在強權手裏，中國對奧會影響很大」。

他強調，「在風險無法把握的情況下就不能做」，但正名一定要做，差別在於何時做、怎麼做的策略要再集思廣益。

主持人追問，如果當初東奧正名真的搞起來，結果會怎樣？風險真會大到讓選手無法參賽？游錫堃直言，這是沒辦法驗證的事，但從中國的戰狼外交可以想見結果；這就如同WHO，雖然美、日、歐盟都支持台灣參與，但因為受到中國勢力影響，最後仍是無法參加。因此，就算其他國家支持台灣正名，但過程一定要確保國手權益，不能有稍微閃失。

至於2024巴黎奧運是否仍要繼續推動正名運動？游錫堃說，他會繼續支持正名，但一定要把選手權益考量進去，不能讓選手今天拿了金牌回來，卻又讓他們對未來感到不確定。