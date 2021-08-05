艾力克斯(左)隔了18個月終於再度見到爸爸。（艾迪昇傳播提供）

艾力克斯7月初帶著老婆李詠嫻和孩子飛往美國探視罹癌父親，因為疫情經過18個月才見到父親，艾力克斯心中滿是激動與感慨。台灣父親節將至，艾力克斯提起父親，對他全是敬佩，透露：「我爸爸和媽媽當年什麼都沒有就有勇氣移民到美國，語言不熟悉、又沒半個親人，靠自己的雙手，養大我們3兄弟，撐起一個家，非常不容易。」

艾力克斯回憶小時候父親總早出晚歸拚事業，他父親那時跟著日本朋友學做貿易，因為文化不熟悉，一切從零開始，但也因為選擇有限，所以只能比別人更拚命，而父親的堅忍無形中也教育了艾力克斯，他說：「他很有勇氣，我看到了，他在工作上很拚，我也看到了，都潛移默化影響我。」儘管忙於事業，但他父親每晚一定在家和家人吃晚餐，每周末也必定帶他和哥哥打籃球，不因事業犧牲家庭。

父親是軍人出身，艾力克斯從小就被管得很嚴格，犯錯父親會不假辭色處罰。他7歲時，有次3兄弟在家中玩球，不小心打碎玻璃瓶，他們緊張地連忙拿膠水勉強沾黏瓶子，不料隔2天仍被父親發現，板著臉問誰幹的，大哥嚇到脫口供出艾力克斯，他百口莫辯，被父親打手掌狠狠教訓一頓。

艾力克斯笑說：「我真的氣瘋了，但爸爸又太生氣，我也不敢多說什麼。」這是艾力克斯印象中少數幾次被父親處罰的記憶。「我小時候真的很怕我爸爸，但慢慢地他變得越來越軟，也從嚴父變成人生導師，再變成可以深度聊天的朋友」。

他印象很深刻，高中畢業隔天，父親突然放鬆跟他說：「我該教你的都已經教了，你現在要負責任，要照顧好自己。」等到艾力克斯和李詠嫻結婚，父親對他說自己父親的工作都做到了，很驕傲、很開心。自此，他嚴格的軍人爸爸不見了，取而代之的是人生最重要的朋友，也從這個時候，他會牽爸爸的手、擁抱他說；「我愛你。」

艾力克斯也從父親身上學著怎麼當爸爸，今年在台灣要怎麼過父親節？艾力克斯苦笑：「應該不用過吧！如果詠嫻沒有要求孩子，我想他們應該都不會有表示吧！」