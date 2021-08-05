台北市大安區老字號麻辣火鍋「寧記」，多年前斥資600萬元買下商標權，贏得商標大戰後，近年發現又有一家火鍋店「天母寧記」搬到附近打對台，因而怒告對方侵害商標權。由於「天母寧記」6年前註冊商標時，就已被智慧財產局打回票，卻仍繼續使用，台北地檢署因此依違反商標法起訴「天母寧記」負責人母女2人。

檢方調查，北市大安區多年前有許多家「寧記」餐廳，當時就引發商標權戰爭，纏訟15年，本件告訴人中華寧記公司就曾挨告侵權，最後花了600萬元買下商標權，才終結這場戰爭。而「天母寧記」一開始確實在天母開店，2年前遷址到大安區，前後也已經營了10多年。

「天母寧記」挨告侵害商標權，負責人母女倆否認犯行，辯稱使用這個名字營業已久，緣起是她們的祖先名字中有「靈」字，因為祖先託夢，才會取祖先諧音為「寧」，而最初在天母開店，加入地名後決定使用「天母寧記」，並無侵害商標權的犯意。

檢察官調查，「天母寧記」5、6年前曾申請註冊商標，當時就遭駁回，經函詢智財局，原因就是易與已註冊的「寧記」混淆；「天母寧記」負責人母女倆明知被駁理由，且遭中華寧記提告，卻仍繼續使用這個店名，因此認定有侵害商標權犯意。