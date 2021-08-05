嘉義市某診所黃姓醫師自99年起，涉嫌利用民眾打流感疫苗等方式盜刷健保卡，從中詐領健保費達6000萬元，診所昨遭檢調搜索，檢方複訊後，今天向嘉義地方法院聲押獲准。

嘉義地檢署表示，這家診所曾榮獲109年度糖尿病照護品質優良醫院的表揚，不過，衛生福利部中央健康保險署南區業務組日前發現診所申報異常，涉嫌詐領健保費，便委由法務部調查局嘉義市調查站查訪、蒐證。

嘉義地檢署昨天指揮嘉義市調查站調查官持搜索票前往診所等2處所執行搜索，扣得30餘箱等相關物證，並傳喚黃姓醫師、鍾姓婦人及相關證人等4人。

檢調發現，診所的實際負責人是黃姓醫師的妻子鍾姓婦人，現年63歲黃姓醫師自99年起，涉嫌在該診所內，明知患者為按月就診的慢性病患，卻以慢性病連續處方箋方式申報；且又未對病患進行居家訪視，卻申報居家訪視費用等虛報點數相關不實方法。

另外，還利用民眾施打流感疫苗的機會盜刷健保卡，因這家診所也是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）特約施打疫苗的診所之一，是否也有盜刷情形，檢調需進一步調查釐清；因此，10餘年來，這家診所換算詐領健保醫療費用高達新台幣6000萬元。

黃姓醫師及、鍾姓婦人及相關證人等4人昨天深夜移送嘉義地檢署複訊後，檢方認為黃姓醫師涉嫌詐欺等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串證人、湮滅證據之虞，今天向嘉義地方法院聲請羈押獲准。其餘3人請回。

嘉義地方法院法官兼發言人洪裕翔表示，被告黃姓醫師經訊問後坦承犯行，並有相關證人證詞可佐證，認為被告犯罪嫌疑重大。審酌被告犯罪時間長達多年，不實申報筆數甚多，而有反覆實施詐欺犯行的羈押原因，因此予以羈押，但被告既然坦承犯行，已無與證人勾串之虞，因此，無禁見必要。（編輯：謝雅竹）1100805