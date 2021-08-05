江蘇新冠肺炎疫情持續，64歲南京毛姓婦人因擅離已採取封管措施的居住地前往揚州，並出入多間棋牌室，造成相關群組個案在當地迅速擴散，周二（3日）被揚州警方以涉嫌妨害傳染病防治罪採取刑事拘留措施。據報，毛婦曾連續四天光顧秋南苑棋牌室，該棋牌室其直接密切接觸者已確診47例。

據揚州警方早前通報，毛某寧是在7月21日從南京居住地前往揚州，住在其70歲姐姐毛某亞家中。7月27日，毛某寧因出現咳嗽、發燒等症狀自行就醫，並於翌日被診斷為新冠肺炎確診。

通報指出，毛某寧發病前未按照揚州市邗江區新冠肺炎疫情防控指揮部發布的相關要求，主動向社區報告南京旅居史，並頻繁活動於揚州市區多處人員高度密集的餐廳、商場、診所、棋牌室、農貿市場等，致使新冠肺炎疫情在揚州市區擴散蔓延，造成極其嚴重後果。毛某寧違反傳染病防治法的相關規定，未按防控措施要求向所在社區報告，隱瞞行程，行為涉嫌妨害傳染病防治罪。

《新京報》報導，截至周二（3日）24時，毛某寧直接密接者確診48人，除其姊外均為秋南苑棋牌室密接人員。而毛某亞直接密接者確診14人，均為其在史可法東路宏遠棋牌室密接者。揚州警方已在月初要求7月21日之後去過四季園秋南苑24棟101棋牌室、萊東苑183號棋牌室、史可法東路宏遠棋牌室的民眾立即向所在社區或派出所主動報告，配合進一步調查。

據秋南苑附近的商家陳女士介紹，涉事秋南苑24棟101棋牌室已開業五六年，其由三室一廳的住宅戶改造而成，顧客多為老年人且較固定，「七八十歲的老人去那打牌消遣，打得也比較小，都是40塊錢（人民幣）打好幾個小時」。

陳女士又透露，其實社區曾多次要求棋牌室關門，不過老闆就是小區的住戶，家中有兩個身障人士，故他跟社區表示需靠棋牌室維持生計。住在秋南苑西區29棟的陸先生則表示，街坊皆知老闆家的兒媳和兒子有些先天性障礙，「平時去那打牌的也都是街坊鄰居，也算是希望能幫上點忙」。

至於宏遠棋牌室附近商家詹先生則表示，宏遠棋牌室已經開業兩三年，設有超過百張棋牌桌，位於一個地下車庫中，營業時間為早上10時至凌晨約12時，顧客也基本是老年人。對於環境，詹透露：「天熱的時候棋牌室以開空調進行通風為主，天冷的時候會開窗通自然風。」