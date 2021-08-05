行政院長蘇貞昌今在行政院院會指出，這次東奧，除了選手的努力，政府的投入其實還有很多社會資源在默默支撐，15位的奪牌選手有7位由公股銀行、國營事業支持，包括戴資穎是合庫的員工。麟洋配是土地銀行的正式公務員，樂見在立法院審議中的「運動產業發展條例」修正通過，透過加成抵減營所稅，鼓勵更多企業投入資源，支持選手與運動產業發展。

行政院發言人羅秉成今在行政院會後轉述蘇貞昌指出，這次東奧，奪牌數的大幅成長，更難能可貴的是，上周8月1日晚上，全台灣每三個人就有一個人緊盯賽事。光電視的收視人口就775萬人之多，大家一起為李智凱、戴資穎加油，幾乎是四十年前全民收看金龍少棒隊參加美國威廉波特少棒冠軍賽的情景，也成為團結台灣的共同記憶。

羅秉成轉述，政府預算從2016年原本就80億到今年第134億元，其中2016、2019年分別核定國訓中心的第二期跟第三期計畫經費也近百億，讓選手在培訓的期間，不只訓練場地，更專業，休息環境更舒適，連協助選手的訓練、團隊人員、教練、防護員、訓練師的相關待遇也都一併加以提升。

他說，為了備戰東京奧運，2018年起啟動每年3億元、4年12億元的黃金計畫，從教練、防護員、物理治療師、陪練員，甚至運動力學的情蒐分析等，提供選手客製化的專人訓練，讓選手能在能維持在最好的狀態，做最好的發揮。

他說，本次不僅重點培訓的38位選手全數取得奧運資格，其中19位過半數獲得前八名，中間更有12位選手獲得獎牌，這是培訓政策的成功。我們備戰2014，巴黎奧運也會這樣持續地推動下去。

為了做選手最好的後盾，他說，行政院在2018年就核定優秀選手優秀運動選手輔導方案，10年要投入64億元，提供選手就學、就業、輔導，2020年更修正了輔導辦法，增加適用對象，適用對象，本來只是用到奧運亞運奪牌的選手才可以做，現在放寬，只要參賽就可以每四年增聘100位的退役選手，作為專任教練，這個政策會繼續的持續，也讓這些退役選手轉任教練後，把經驗跟技術傳承下去。

他強調，「面對激烈的競爭，我們選手無論是輸是贏，都能展現出最好的風格、風格與態度，風度與品格，對國家的高度認同，跟著令人感動」，國人也都不吝惜的給自己的選手，別國的對手喝彩，這其實是台灣長期以來家庭、社會、國家教育的成功。