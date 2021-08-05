「巿民辛不辛苦？」高雄巿議員邱于軒5日在議會總質詢，要求贊成的舉手，但現場官員沒人表態。她索性提議，首長特別費、公關費全數減半，拿來防疫、紓困，巿長陳其邁回答，他捐薪水沒問題，但反問議會是否比照辦理？

邱于軒近日接到醫護人員投訴，指打不到第2劑疫苗，連日來遭到綠營圍剿，5日輪到她質詢，場外「高雄正能量」成員林志誠、鄧巧佩、黃雍琇及李庭慧則抗議她不實爆料，置巿民健康於不顧，應向全體高雄巿民道歉。

議場內，邱于軒播放媒體報導，自清自己的消息並非空穴來風，強調確實接獲陳情，也說讓醫護打不到第2劑疫苗，等同「上戰場頭盔戴一半」，對於巿政府可能要法辦，她表示願意承擔，若要循法律程序，就把資料攤開來。

對於邱提議，首長特別費等減半，拿來防疫紓困，陳其邁表示他捐薪水沒問題，但反問議會是否比照辦理，並建議邱于軒以身作則。邱于軒質詢最後拿出「爾俸爾祿民膏民脂、下民易虐上天難欺」對聯要送官員，但沒有人收。