大陸男星吳亦凡，遭19歲網紅都美竹踢爆迷姦少女、酒局選妃等淫亂私生活，因為涉嫌強姦罪，被北京警方刑事拘留中，先是傳出被獄警做肛門檢查，導致情緒大崩潰，近來更有他慘遭其他犯人毆打影片在網路瘋傳，引發網友熱議。

有網友爆料親戚處理吳亦凡一事，因為進去得例行性全身檢查，竟被獄警搶著做肛門檢查，此外，還得過著聞排泄物入睡，以及24小時遭監控的生活，讓他一度情緒崩潰，如今網路更瘋傳被其他受刑人在獄中痛毆的影片，但卻被網友戳破吳亦凡根本還沒入獄，何來監獄影片，經過查證後，這是3年前發生在國外監獄的影片，影片中主角也非吳亦凡。

吳亦凡「遭受刑人狂毆」影片網路瘋傳，事後證實根本子虛烏有。（圖／微博）

此外，微博還瘋傳一張「吳亦凡服刑照」，只見一名身穿藍色囚服的光頭男子，正在接受警方盤問，雖然眼睛被打上馬賽克，但立體五官和吳亦凡極度神似，對此，江蘇警方出面闢謠，澄清「網傳『吳亦凡最新照片』為P圖照，請大家不要誤傳」，並附上原圖比對真假，這張照片經查證是杭州監獄裡的新聞配圖，網友將吳亦凡的臉P到服刑人身上，才導致外界誤解。

吳亦凡頂著光頭的監獄照被證實是Ｐ圖。（圖／微博）

未料，吳亦凡選妃事件，竟異外扯出范冰冰是幫兇，趁做公益之名幫助選妃，對此，范冰冰工作室火速回應不讓有心人刻意抹黑，已經報警處理，另外一位被點名的男星井柏然，也透過工作室表示第一時間就與律師聯繫，礙於無法確認造謠者身分，律師暫時無法完成取證，但考慮此事造成的嚴重性，已經先報警處理。