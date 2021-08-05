盧碧颱風最快可在今天下午解除海警，對此，氣象局長鄭明典在臉書發文表示，盧碧颱風本身環流很小、強度也不高，登陸後恐難維持現有的強度，接著要關心的變成是「季風低壓」了。

氣象局長鄭明典今天在臉書發文表示，盧碧颱風本身環流很小，強度不高，登陸廣東汕頭之後，就很難再維持現有強度，接下來要關心的變成是「季風低壓」了。

根據氣象局最新資料顯示，盧碧颱風即將登陸大陸廣東沿海，向北轉西北移動，颱風的暴風圈已進入台灣海峽，對台灣海峽造成威脅，不過，目前預計盧碧強度有稍微減弱，且暴風圈也有縮小的趨勢。

盧碧颱風路徑預報。（圖／翻攝自氣象局）

氣象局技正羅雅尹表示，盧碧颱風的中心位置相當接近大陸廣東沿海，預計今天晚上就會登陸廣東汕頭，之後可能會朝著福建的方向緩慢移動，而盧碧颱風登陸廣東後，有可能會減弱成熱帶性低氣壓，因此氣象局也預計在下午或傍晚解除海上警報，但颱風回到海上若勢力重整，對台灣影響就會提升，因此氣象局也將繼續觀察後續發展。

受到颱風外圍環流的影響，今、明兩天容易有短延時強降雨發生，而台灣中南部地區可能有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區像是澎湖、金門和馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。