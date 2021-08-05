黃金近期走勢不定，比特幣近期則是大幅波動，比特幣與黃金哪個比較好？全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達里歐(Ray Dalio)受訪時表示，「如果你用槍抵著我的頭，說只能選1個，我會選擇黃金。」

《CNBC》報導，達里歐認為比特幣有助於對抗通膨，但如果被迫在黃金和比特幣之間做選擇，他會選擇黃金，因為黃金作為「財富的儲存室」有悠久的歷史，並可以轉換為貨幣。

報導指出，達里歐長期以來一直看好黃金，2019年曾在LinkedIn上表示，增加黃金的持有可以幫助平衡投資組合，因為它既能降低風險，又能提高回報。實際上，橋水在去年第2季又買進逾4億美元的黃金。

達里歐也向《CNBC》表示，他只持有非常少量的比特幣，不是什麼大咖，如果你想透過某些資產使投資組合多樣化，比特幣就像是一種數位黃金。

對於比特幣近期的波動性，達里歐說，他真的不知道比特幣會漲還是會跌，但他提醒，不要因為比特幣一時表現好就大舉買進，投資還是要多元化、全球化，不要僅限於美國。