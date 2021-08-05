高雄巿政府表示，因颱風外圍環流影響，高雄市山區達土石流警戒，有致災之虞，高雄市六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區及那瑪夏區等5區，8月5日（星期四）下午停止上班、停止上課，其餘地區照常上班、照常上課。

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