盧碧外圍環流暴雨狂炸 高雄六龜等5山區下午停班課 12:522021/08/05 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄巿長陳其邁。（高巿府提供／曹明正高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄巿政府表示，因颱風外圍環流影響，高雄市山區達土石流警戒，有致災之虞，高雄市六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區及那瑪夏區等5區，8月5日（星期四）下午停止上班、停止上課，其餘地區照常上班、照常上課。 拜登政府首次軍售 宣布售台40門M109A6自走砲 台南市超前部署 抗旱防汛一把罩 #高雄巿 #山區 #上課 #高雄市 #甲仙 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男冒暴雨上山修水管失蹤2天 失足滑落成浮屍 10:212021/08/05 社會 暴雨炸高雄不停班課 民眾灌爆陳其邁臉書：不是假日就不停？ 12:492021/08/05 生活 打籃球口罩拉到下巴！場邊無罩聊天慘了 高雄警：最重罰1.5萬 10:472021/08/05 社會 「盧碧」海警持續 暴風圈入台海 6縣市豪大雨特報 10:452021/08/05 生活 搜救犬「卡拉」救高雄氣爆累趴爆紅 吃完最後一餐闔眼離世 10:472021/08/05 萌寵 一張回波圖曝暴雨ing 網驚：直直對著高雄衝 10:032021/08/05 生活 遭柯文哲嗆切磋 陳其邁回：不是華山論劍 12:122021/08/05 政治 1年0確診破功 澳門新增4例Delta 04:102021/08/05 產業財經 輕颱盧碧即將登陸廣東 氣象局：下半天有望解除海警 12:122021/08/05 生活 T1聯盟》新北中信添後場奧援 呂濟而「特攻」加入 14:322021/08/05 體育 輕颱盧碧來襲 全台傳3災情、發布30條土石流紅色警戒 12:212021/08/05 生活 生活熱門新聞 第5輪莫德納預約開跑4小時 逾6成名額被搶光 - 生活 冷氣開27度飄臭味 調低就沒事 內行解答：變頻通病 - 生活 變種病毒侵襲全球 印度神童預言下個月危險了 - 生活 振興券要來了！1招讓五倍券直接變現金 ATM就可領 - 生活 銀河、妮妲颱風接力生成 三颱共舞最新路徑曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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