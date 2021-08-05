美系外資針對新唐(4919)出具最新研究報告指出，看好日本子公司NTCJ效應逐漸提升，目標價由155元調升到200元、評等維持加碼。

美系外資表示，受惠產品結構改善和ASP調整的推動，新唐第二季財報亮眼，每股賺2.36元，遠優於市場預期，毛利率業相較第一季攀升，從第一季度的38.9%上升至40.9%，營業利潤率更是從第一季的3.8%大幅成長到8.6%，主要得益於運營支出減持和經營槓桿，庫存天數小幅下降到91天。

新唐去年併入Panasonic半導體，更名為日本子公司NTCJ，美系外資表示，新唐持續降低在日本相關成本支出，包括整合日本的後端代工廠並增加外包給台灣的封測供應商，在運營上則整合松下的後台功能到台灣新唐。松下旗下的6英寸晶圓廠也將因效率低而逐步淘汰，所有的努力都已經在實施，並將有助於為新唐節省成本，也會將競爭力融入新唐的解決方案，並將其推廣到多個客戶，將新唐目標價由155元調升到200元、評等維持加碼。

新唐第二季單季營收達106.14億元，季增加5.39%，改寫歷史單季新高紀錄，單季稅後淨利9.39億元，季增加2.47倍，亦為歷史新高，更超越去年全年獲利5.32億元，單季每股純益2.36元，單季毛利率40.91%，較第一季拉升約2個百分點。