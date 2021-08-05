路透社報導，一位白宮官員周三透露，拜登政府正在研擬一項計畫，將要求幾乎所有前往美國的外國遊客必須已完整接種新冠疫苗，作為最終取消美國入境管制的先決條件之一。

該官員表示，白宮希望重啟旅行，這有助航空業和旅遊業的發展，但由於新冠病毒確診數不斷增加，且考量具高度傳染力的Delta變種病毒，因此不準備立即取消旅行限制。

他表示：「拜登政府的跨部會工作小組正著手擬定一個新系統，為我們何時可以重啟旅行作準備。這個機制包括一種分階段的做法，除了少數特例，從所有國家前往美國的外國人都必須完成疫苖接種」。

這位官員的說法釋出了截至目前為止最強烈的信號，顯示白宮找到了解除這些旅行限制的辦法。

該白宮官員並表示，工作小組正在擬定政策與規畫程序，以便在適當的時候轉向這個新系統。

白宮已經與航空公司和其他相關者討論如何實施這個要求外國旅客接種疫苗的政策。此外，美國政府也必須就其他問題給出答案，包括該國會接受的疫苗接種證明為何，以及美國是否會接受其他國家正在施打，但美國監管機構並未授權使用的疫苗。

包括加拿大和英國等部分國家，對已經接種疫苗的美國人正在放寬或取消旅行限制。但目前美國仍禁止大多數在過去14天內到過英國、歐洲26個申根簽證國家、愛爾蘭、中國、印度、南非、伊朗和巴西的非美國公民入境。而目前唯一獲准從墨西哥和加拿大走陸路進入美國的外國旅客，是卡車司機或護理人員等必要人力。

目前尚不清楚美國政府現行的旅行限制還將維持多久，但這位官員重申，「未來幾周的感染數可能持續增加」，以及「美國此時將維持現行的旅行限制不變」。相關產業高層則仍然認為至少再過數周、甚至數個月，美國才會解除管制。