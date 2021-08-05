豐原醫院精神科心理師黃維仲。（王文吉攝）

交友軟體便利，年輕族群接觸毒品的機會更高，藥癮的戒治、共用針具而感染愛滋的治療，是目前社會與醫療間需共同協助。豐原醫院精神科開創藥癮特診多年，並與地檢署合作，除協助個案賦歸社會，也鼓勵愛滋篩檢，協助陽性者轉介到感染科後續追蹤及治療。

豐原醫院精神科精神科開創藥癮特診多年，並與台中及苗栗地檢署合作，參與多項藥癮相關計畫案，協助藥癮個案找到更多的資源及強大的支持，勇敢的走回社會。其中24歲個案小易在朋友的介紹下，使用交友軟體，不小心誤染上了毒品及愛滋，獲判二級毒品緩起訴。

小易到豐原醫院精神科執行緩起訴戒癮治療，期間曾多次透露對人性的不信任，甚至抗拒到醫院治療。小易透過個別心理治療，逐漸找回對人生的希望及信任，並主動分享面對誘惑心境上的轉變，在緩起訴戒癮療程結束後，經由院方轉介到心理治療所延續治療。

豐原醫院精神科心理師黃維仲表示，毒品成癮者就像上了一台失控的車子，在緩起訴治療期間，會有更多的資源來協助幫忙踩煞車，車子或許沒有完全停下來，但是通常能比暴衝階段更穩定。有些個案煞車煞得不錯，甚至停下來了，煞得越好，停的越久，越有機會下車。

在各部門的共同努力下，豐原醫院為個案進行轉診，並提供轉銜資源，進而提升個案回診率及降低尿液陽性率，建立以個案為中心的治療模式，最終能使個案回歸家庭與社會。

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