辛辣考官張立東拋出各種誇張考題，讓大淵招架不住。（TVBS提供）

知名饒舌團體「頑童MJ116」2019年宣布單飛不解散後，團員大淵前陣子也推出首張個人專輯，其中3支MV緊扣汽車主題，首度吐露居然是為了能跨足汽車領域、一圓參與知名汽車科普節目《地球黃金線》錄影的夢想。大淵此次受邀TVBS全新網路節目《地球黃金線 網路版》錄影，擔任來賓並自駕愛車，讓辛辣考官張立東順路搭便車，張立東沿路拋出各種意想不到的考題，讓大淵招架不住。

錄影當天，頑童自發跡地台北市木柵開車出發，前往內湖攝影棚途中，張立東準備了各種二選一即興問題，從沒想過的假設內容，讓大淵摸不著頭緒。張立東問：「誰刮到你的車，你不會生氣也不用賠錢？小春、瘦子？張震嶽、熱狗？」大淵毫不考慮秒回「都要賠」，不料張立東一改對象「那女友跟心目中的女神？」

問題一出讓大淵一度語塞，猶豫地吐出「都不用」，這才揭露是陷阱題：「所以你心目中的女神另有別人嗎？」大淵驚覺上當，直呼「這段剪掉」，搭配張立東的魔性笑聲，令人噴飯到不行。錄影途中，更上演神奇的插曲，由於大淵開車不方便接電話，掛了老闆張震嶽來電，想不到不久後張震嶽居然從車道旁開車經過，大淵慘遭半路「攔車」按喇叭，讓他緊張直問「我會不會被扣薪水啊？」