文鈺婷在「細說淡水」臉書社團發文號召，淡水民眾一起到毛嘟洽寵物自助洗替妹妹加油。（摘自臉書）

空手道「小清新」文姿云今（5日）下午即將在東京奧運出賽，文的胞姊文鈺婷號召淡水民眾一起替妹妹加油打氣，她表示，妹妹生活中有8成都是空手道，相信妹妹一定可以替台灣爭光。

文鈺婷在「細說淡水」臉書社團發文號召，淡水民眾一起到毛嘟洽寵物自助洗替妹妹加油。文鈺婷說，下一屆奧運就沒有空手道項目，這是妹妹難得的機會，因此才會舉辦轉播活動，讓妹妹感受到鄉親淡水人的熱情。

文鈺婷說，一家本居住於北市，妹妹很小時全家搬至淡水，妹妹算是土生土長的淡水人，約幼稚園大班時因鄰居的小孩都在學空手道，在爸媽鼓勵下妹妹就從玩票性質開始學習，慢慢培養出興趣，她也打趣說「全家4個兄弟姊妹只有自己沒有學空手道！」

「妹妹接觸空手道超過20年！」文鈺婷說，妹妹的生活中有8成都是空手道，且她相當貼心，總是跟家人們分享訓練的樂趣，自己都可以把壓力、負面情緒消化得很好，且很少聽到她抱怨，空手道就是她的興趣、她所愛的。

文鈺婷也提到，選手訓練是辛苦的，很感謝教練、團隊等給予妹妹的鼓勵，選手生涯的同學、教練就宛如另一個家庭支持著妹妹，也期許妹妹可以在奧運場上為台灣爭光。

據悉，文姿云於2014年、2018年亞運奪得金牌，2015年、2017年、2018年亞錦賽金牌，是中華隊本屆奧運最後的奪金希望。