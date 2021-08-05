英國疫苗顧問群今天表示，將對所有16到17歲青少年施打第一劑輝瑞COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，讓學生們在9月開學前能有更多的防疫保護力。

英國疫苗接種和免疫聯合委員會（Joint Committee On Vaccination And Immunisation JCVI）不到兩週前原建議，只對醫學上脆弱體質的孩童施打疫苗，並說這是預防性作法。

如今，由於COVID-19在年輕族群間傳播的模式改變，並且有最新的安全性數據能參照，專家顧問今天更新了先前的建議。

在學校放暑假前，Delta變異株在年輕族群中迅速擴散，已掀起新一波確診病例高峰。

JCVI主席林偉勝（Wei Shen Lim，音譯）表示：「在審慎考量最新數據後，我們建議對16到17歲健康族群施打第一劑美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗。」他又說，至於何時接種第2劑，將在稍後提出。

林偉勝說：「大多數年輕人感染COVID-19，症狀通常輕微或無症狀，但有些人還是會覺得很不舒服。」

JCVI表示，維護孩子們的健康並讓他們持續上學，對孩童帶來的利益勝過一切，也會對廣大社會產生正面影響。

衛生大臣賈維德（Sajid Javid）表示，他接受這項建議，預期在8月底前開始這項計畫。

美國與以色列已推動18歲以下疫苗接種，英國則對孩童施打疫苗一事，採取更為審慎作法。