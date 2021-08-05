據大陸海關總署統計，2021年上半年大陸外貿進出口總值18.07兆元（人民幣，下同），實現年增成長27.1％。伴隨31個省區市公佈上半年外貿數據之後，統計上半年包含廣東、江蘇、浙江、上海、北京、山東的外貿總額均超過兆元規模，其中廣東外貿進出口總值為3.8兆元、排名第一，其次為江蘇、浙江，分別為2.39兆元、1.92兆元，三省合計的出口額就占全大陸的一半之多。

從外貿成長速度來看，大陸中西部地區表現亮眼，年增率高於全大陸平均水準的地區共18個，中西部省份占了12席。而東部省份則是海南、山東、福建、浙江、吉林與河北6省上榜。尤其是山西、雲南出口增速領先暴漲，分別增長120.2％與116.8％。

據《21世紀經濟報導》引述廈門大學經濟學院副教授丁長發認為，中西部地區近年來在承接東部地區產業轉移方面表現突出，這得益於中西部地區受疫情影響較東部地區小，在復工復產回應迅速；此外也在深度融合「一帶一路」，憑藉中歐班列和政策加持，實現外貿進出口的快速增長。