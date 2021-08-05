中央流行疫情指揮中心5月中旬將全國升為三級警戒，要求民眾減少外出，許多事業單位改採居家上班，但如果居家上班時發生事故屬於職安法的職業災害嗎？職安署表示，居家上班的職災較為明確的是，如工作的機具設備是雇主提供，但因為機具設施設備不良造成如感電等較為明確的職災，至於如果在家裡滑倒等則就個案事實認定。

而依職安署規定「事業單位工作場所發生職業災害，雇主應即採取必要之急救、搶救等措施，並會同勞工代表實施調查、分析及作成紀錄，並應在8小時內通報勞動檢查機構」，職安署職業衛生健康組組長張國明說，主要是針對工作場所發生職災時應通報，但居家上班難追究雇主有無責任，不會去追究去雇主通報責任。

職安署近日訂定「居家工作職業安全衛生參考指引」，指導雇主如何會同居家工作者就其工作環境與執行職務時，可能遭遇的安全健康潛在危害，進行辨識及評估，並就危害評估結果，在合理可行範圍內，採取必要之預防設備或措施；但張國明表示，該指引非為職安法所訂的指引，僅有行政指導性質，就算違反也不會有處罰，但建議雇主依此指引執行。