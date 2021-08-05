「?te壞特」以《一個人的卧室》專輯入圍金曲新人獎，4日舉辦媒體茶會，揭露真實身份，她表示，原本在醫院當實習醫生，印象最深刻的是要跟大體老師相處，了解身體構造，每條筋脈、肌鍵血管、神經名稱位置都要到背如流，才能應付醫學院的考試。她待過急診室幫老奶奶縫傷口，感到人生無常；也去過秘尿科實習，笑稱「大鳥、小鳥都有看過」，閱鳥無數，她都是抱著感恩的心態去學習。

她分享實習生活，要到不同醫院、每月換不同科學習，舉凡鼻胃管、尿管、縫傷口、抽血、換藥等都要學，薪水大約1萬3到1萬5，她自認手很巧，如果有機會當醫生想要去外科。而她也因為去年發片時，仍在醫院上班，才會低調以不露臉的方式出道。她至今去吃路邊攤，從來沒被認出來過，「可以保持我私下的生活，做個快樂的?te壞特」，也曾在手術房剛好播放她的音樂，而被學姊認出聲音，她默認「那是我」，不過也只有少數人知道。

「?te壞特」去年從念了7年的醫學院畢業，她決定給自己兩年時間，全力衝刺樂壇，她說，藝人是有時效的，如果不如預期，可能再回去醫院工作，要達到什麼目標？她說，「我要繼續快樂囉，我的目標是保持我在醫院值班室寫歌、住在6人住宿我還是可以把歌寫出來，我希望可以一直保持熱情。」

而她也大方分享感情世界，坦承在金曲入圍公布前，已跟交往兩年的老外男友分手，原因是「金錢、觀價值觀不一樣，在疫情期間特別會顯現出來」，她覺得疫情期間工作減少收入降低，要好好存錢精進自己，對方卻及時行樂，心情好就吃大餐，讓她感到兩人相差滿大，而做回普通朋友，她也不會再吃回頭草。