日本人氣男星仲野太賀主演是枝裕和監製新作《不容易的爸爸》。（台北電影節提供）

《女力拳開》講述脫北少女意外邁向職業拳擊手之路。（台北電影節提供）

《鐵幕追緝令》為去年釜山影展新浪潮大獎得主。（台北電影節提供）

國新競賽大獎得主回鍋北影新作《德國妹妹蒙古姊姊》。（台北電影節提供）

取材泰國歷史事件的《天猶未光》勇奪鹿特丹影展國際影評人費比西獎。（台北電影節提供）

長期關注亞洲各地影像創作脈動的台北電影節，將於9月23日至10月9日在信義威秀影城、京站威秀影城、光點華山電影館展開，今年集結來自日本、韓國、泰國、蒙古等十個不同國家的話題新作強勢登台，包括日本名導是枝裕和監製且獲聖賽巴斯提安影展最佳攝影獎的《不容易的爸爸》（Any Crybabies Around？）；台北電影節國際新導演競賽最佳影片得主雙雙回鍋之作《鐵幕追緝令》（Three）與《德國妹妹蒙古姊姊》（Black Milk）；金馬影帝吳鎮宇、謝君豪加持《翠絲》導演李駿碩新作《濁水漂流》（Drifting）；2019焦點影人利．查泰米提古操刀剪接的《天猶未光》（The Edge of Daybreak）；以及柏林影展大放異彩的《女力拳開》（Fighter）、《木與水》（Wood and Water）等強片，都將在大銀幕上與影迷相見。

台北電影節自1999年起便開始邀請導演是枝裕和的作品來台放映，包括《下一站，天國》、《比海還深》、《小偷家族》等都在台北電影節首映，今年影展選映他監製的《不容易的爸爸》，講述主角在家鄉慶典酒醉裸奔的糗態被直播而顏面盡失，選擇逃避離家的新手爸爸，時隔兩年後再返鄉已物是人非。近年在《寬鬆世代又怎樣》和《喜劇開場》獲影迷矚目的仲野太賀，在本片獨挑大樑，感動傳遞角色在迷失中找尋自我的成長故事。

將袁富華推向金馬獎最佳男配角的《翠絲》導演李駿碩，今年將帶第二部劇情長片《濁水漂流》來到台北電影節，邀請金馬影帝吳鎮宇、謝君豪及金馬影后李麗珍同台飆戲，《幻愛》女星蔡思韵亦在本片驚喜演出。故事取材2012年港府未經告知驅趕露宿者的新聞，描寫在深水埗露宿的街友不幸遇上政府突襲掃蕩而家當盡失，向政府提告卻處處碰壁，他們所期待的正義與賠償究竟會不會到來？

曾以《雙城悲歌》抱回2012年台北電影節國際青年導演競賽最佳影片的烏茲別克籍韓裔導演魯斯蘭・朴（Ruslan Pak），今年帶著奪下釜山影展新浪潮大獎的《鐵幕追緝令》再度來到台北電影節，故事改編自蘇聯時期第一起食人案，描述連續殺人犯逃出精神病院，奉命緝凶的菜鳥警探與凶手間一來一往的鬥智精采絕倫；一起回娘家的國新競賽大獎得主還有蒙古導演鄔珊瑪．柏楚（Uisenma Borchu），繼2016年得獎作《海蒂不分類》之後，再次自編自導自演《德國妹妹蒙古姐姐》，揉合自身移民經驗，訴說一對文化與價值觀截然不同的姊妹一起生活所引發的認同難題，直探女性情感與情慾自主的神祕地帶。

由2019台北電影節焦點影人、金棕櫚導演阿比查邦御用剪接師利．查泰米提古再次操刀的《天猶未光》將1976年泰國法政大學屠殺與2006年泰國軍政府政變兩個歷史事件濃縮進一個不斷輪迴的家族悲劇中，串接起橫跨30年的政治運動，勇奪鹿特丹影展國際影評人費比西獎；威尼斯影展威尼斯日最佳影片大獎得主《美國夢直播情》（The Whaler Boy）描繪俄羅斯青年迷戀色情聊天室的美國女孩，決心從國境最東跨海偷渡追愛，兩部作品皆不容錯過。

今年影展選映多部因遷徙而產生的文化與價值衝突片單合為「邊境、近境」子單元：韓國潛力導演尹載皓繼《我們的美好時光》後，推出「脫北者三部曲」第二部《女力拳開》，講述脫北少女來到南韓後意外邁向職業拳擊手之路的故事；《木與水》講述一位老母親從德國遠赴香港拜訪在當地工作的兒子，碰巧遇上反送中遊行，激起她心中在人生最後階段的冒險慾望；《海邊的女人們》（Along the Sea）細膩刻劃越南女性移工遠渡東洋到日本被迫成為非法勞工的無助心境；《戀戀南娥湖》（Goodbye Mister Wong）則把鏡頭對焦寮國北方的南娥湖畔，年輕女子因緣際會下成為另一位來尋妻的法國男子嚮導，發展出超越愛情的羈絆。除了上述作品外，今年入選國際新導演競賽，與《鐵幕追緝令》並列釜山影展新浪潮大獎的《由宇子的天秤》（A Balance）以及韓國電影《女孩們的夏日浮光》（Short Vacation）都是影迷今年不可錯過的亞洲電影代表作。