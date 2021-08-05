I’m losing my mind over this pic.twitter.com/j7Zpq3qT3s — Alison Burke (@TiredActor) August 2 2021

一則印尼動物園有隻紅毛猩猩媽媽戴起遊客太陽眼鏡的影片近日在社群網站TikTok爆紅，吸引超過4400萬人觀看，1100萬人按讚。印尼媒體也轉載這則貼文，分享這個故事。

這則影片由Lola Testu在以@minorcrimes帳號開設的TikTok網站發布。網站顯示，影片3月29日即發布，有2.8萬人觀看，926個讚。她3天前重新發布，並新增配音說明，她在印尼一所動物園的紅毛猩猩館不小心掉了太陽眼鏡，影片瞬間爆紅。

在影片中，一隻懷中抱小猩猩的紅毛猩猩媽媽走向前，撿起太陽眼鏡，Lola Testu說：「喔，天呀，不要把它吃了」、「哇，她戴上去了」。

紅毛猩猩媽媽就像人類一樣戴起眼鏡，還拿在手上把玩，小猩猩曾試著要去摸媽媽的太陽眼鏡，但小手被母猩猩移開。後來母猩猩走到別處，坐在樹幹上，最後牠把眼鏡丟向遠方，接住應是動物園管理員丟給牠的樹葉。

印尼新聞網站Poskota News今天報導，這是難得見到的畫面，有網友留言說，紅毛猩猩很聰明，想要養紅毛猩猩。點滴網（Detik）報導，有網友對紅毛猩猩立刻知道如何像人類一樣使用太陽眼鏡感到很驚訝。