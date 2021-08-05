工業電腦大廠研華(2395)法說會營運後市釋出樂觀展望，表示訂單能見度已達明年上半年，面對零組件缺料狀況持續，公司除持續積極調整因應，並規畫兩岸廠區擴產3成，以提升出貨動能。多家投顧法人出具報告，維持既有評等不變，目標價區間則調升至364～435元。

研華股價7月30日觸及375元波段高點，近期於354.5～375元區間高檔震盪，今（5）日開高上漲3.17％至374.5元，早盤量增持穩紅盤，截至午盤小漲近1％。三大法人持續偏多操作，本周迄今合計買超425張。

研華指出，第二季接單出貨比（B/B Ratio）達1.72的歷史高檔、7月維持高水位。在假設平均匯率28元下，第三季合併營收估落於5.1～5.3億美元（約新台幣143～148億元），約季增0.6～4.2％、年增9.6～13.4％，毛利率落於36.5～38.5％，營益率回升至16～18％。

研華表示，目前訂單能見度已達明年上半年，但零組件缺料狀況持續，對第三季營收仍有5～10％遞延影響。對此除持續合理反應成本、限縮現貨市場採購外，並規畫兩岸廠區同步擴產，預期下半年集團產能可提升3成，帶動毛利率逐步改善，對下半年營運展望樂觀。

同時，研華揭示去年提出的全球綜合區域（GIRC）經營策略，宣布將重整區域組織、強化在地核心能力擴大營收及市占率，以「無限賽局」思維接軌智聯網（AIoT）強勁成長趨勢，預計2025年底前設立15個新型態事業部（Emerging SBU）。

多家投顧法人均認為，研華第二季營收表現優於預期，惟受零組件缺料及現貨採購成本較高影響，使毛利率降至歷史低點、造成獲利下滑。下半年訂單需求持續強勁、能見度展望佳，預期營運有望逐季提升，但缺料狀況仍較預期嚴重，使毛利率及營益率復甦動能承壓。

投顧法人預期研華第三季營收季增1.6～2.7％、年增10.6～11.9％，稅後淨利季增9.9～19.5％、年增1.4～10.2％，獲利預期較先前下修15～19％，主因缺料影響出貨動能及毛利率。全年營收估年增10.6～11.6％，稅後淨利年增6.1～11.1％，仍有機會賺逾1股本。

投顧法人對研華短線營運成長預期看法不一，樂觀者認為今明年營運成長確定性仍高，長期營收及獲利成長趨勢不變，維持「買進」評等，目標價自400元調升至435元。另一家則維持「區間操作」評等、目標價自310元調升至366元。

較持平看待的投顧法人則認為，雖然市場需求強勁，但缺料較預期嚴重、預期將延續至明年，對此小幅下修研華今明兩年毛利率及獲利預期，認為目前評價已反映需求強勁利多，維持「持有」評等，目標價自361元略微上修至364元。