資深演員夏光莉因與演員藍文青交往而息影，並借錢給藍經營火鍋店，後因倒閉還不出錢，且2人感情生變，夏除對藍提起民事訴訟要求還債，還告刑事詐欺。台北地檢署認為，藍並非以詐術騙取財物，不構成詐欺，5日處分不起訴。

曾演出《白娘子傳奇》、《楚留香傳奇》、《劉伯溫傳奇》的夏光莉，當紅之際為了藍文青放下演藝事業，陪藍打拚「藍寶寶麻辣火鍋」事業，28年的感情卻在前年生變，還衍生出金錢糾紛。

夏光莉對藍文青提起民、刑事訴訟。民事部分，夏主張她共出借約3000萬元，藍除了經營火鍋店，還買了3對雙黃帽亞馬遜鸚鵡，但藍只還了其中一部分，小鳥也沒有歸還。北院民事庭去年判藍應返還504萬餘元及3對鸚鵡，若鸚鵡無法歸還，應再給110萬元。

刑事部分，夏光莉指控藍文青欠錢不還，涉嫌詐欺。檢察官認為，藍借了錢以後，確實將款項用於經營火鍋店，是因經營不善倒閉，才無力清償，並非以詐術騙取財物，本案只是民事糾紛，並不構成刑事詐欺，遂依罪嫌不足處分不起訴。