體育署長張少熙因東奧選手搭經濟艙風波請辭，行政院長蘇貞昌指示，待奧運結束後，一併檢討處理；被問到這次東奧成績亮眼，行政院是否會免責？行政院發言人羅秉成打趣說，「將功抵罪？」現場一陣大笑。

此外，對於是否對於奧運選手返國後將辦理遊行？教育部次長林騰蛟表示，有辦理選手遊行的話，目前時間尚未確定，要規劃完整再對外說明。

至於張少熙請辭一事；羅秉成表示，因為沒有溝通引發商務艙風波，這點有缺失，署長辭職負責，但如媒體所說，這次東奧表象亮麗；院長指示，對辭職事情，東奧結束後由教育部檢討再議。