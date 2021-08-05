疫情已引起全球數位經濟產業鏈革命，後疫情時代的5G、數位轉型、智慧化、淨零碳排等也成為熱門議題，工研院為此開辦「科技產業經營高階主管研習班」，透過名師傳授，讓高階主管提升敏捷的管理力，將產業的變動轉化為企業成長的動能。

工研院產業學院執行長周怡君表示，工研院40多年來已培育超過數百位產業CEO及中高階經理人，不僅扮演科技研發火車頭，同時也是科技管理人才的培育重鎮。

在科技環境快速變遷之際，工研院開辦了7期「科技產業經營高階主管研習班」，邀請各界大師提供新一代領導人多元觀點與思考方向，培養綜觀全局與運籌帷幄的能力，已成科技產業培訓高階主管的最佳充電課程。

今年第8期研習班以「擁抱轉變-探勘後疫時代的機會與挑戰」為主題，規畫後疫時代科技產業發展與創新服務思維、以5G與數位轉型講授後疫時代無限可能、台灣產業智慧化機會與挑戰及如何以科技創造零碳與循環新經濟等課程。

同時，規畫科技管理必備核心課程，如智權發展、科技行銷、企業成長策略等，建構扎實的高階領導能力，進一步強化對未來趨勢與新興議題的掌握。

工研院邀請遠傳電信總經理井琪、台灣大學名譽教授陳添枝、工研院副院長彭裕民和張培仁等產學研領域名師，傳承實務經驗與經營心法，並安排前後期學長與學姐進行跨平台溝通，有助建立跨領域合作。

課程將於9月10日開課，實體課程限額30名，提供6門線上課程服務，每門課限額10名，相關報名資訊請洽工研院產業學院，張小姐03-5918044、朱小姐04-25671912、官網：https：／／lihi1.com／MKRpm。