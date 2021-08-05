奧運激情過後與其錦上添花，不如雪中送炭。台中市議員謝志忠、張玉嬿、王立任今日質詢時，強烈建議增加孩子的體育課、確切落實SH150養成運動健康的習慣。教育局長楊振昇說，將持續推動各項體育活動並協助學校各項運動性社團，提高學生運動參與。

謝志忠說，根據世界衛生組織統計，台灣有85％青少年活動量不足，我們的孩子每週只有兩堂體育課，這樣真的夠嗎？教育部目前實施SH150方案，學生每週運動量除體育課外，需達到150分鐘，所有學校平均竟達到99.7％，對照活動量不足的數據，這樣數字確實嗎？議員要求教育局長，盤點各校彈性課程使用方式，適當加入體育運動。

王立任表示，國小、國中、到高中的體育課每週只有兩節，對正在發育成長的小孩遠遠不足。尤其若從小沒有養成運動的習慣，長大後就很難再養成。這樣也難以激發小孩的運動神經並培養出未來優秀的選手，因此未來應該在學校增加體育課的節數。

張玉嬿指出，理想的體育運動發展建立在廣大的民眾基礎上，讓學生愛運動，從過程尋找運動的樂趣，教育局應趁著這波東奧熱潮成立更多學校運動社團、球隊，尤其在國小更要增加趣味性、遊戲性的運動社團，讓他們養成終身運動習慣，贏得良好的體能與健康。

謝志忠、張玉嬿、王立任議員表示，在奧運激情過後，與其錦上添花不如雪中送炭，強力主張充實專任運動教練、增加運動防護員、提高運動獎金，真正的幫助基層體育解決困難，甚至我們應該進一步落實校園SH150每週運動150分鐘以上、每週僅有2節體育課要增加，讓我們的孩子運動健康、快樂運動！

教育局表示，市府已制定台中市SH150方案推動計畫，由學校利用晨間、課間、空白課程及課後時間增加身體活動，並結合國民中小學體育促進會，在國小舉辦大跑步、籃球、躲避球、跳繩、健身操；國中辦理班際籃球及大隊接力、排球等多項普及化運動，激發學生運動動機及興趣，培養規律運動習慣，提升學生健康體能。

教育局強調，經統計，台中市109學年度學校推動SH150達成率將近99.72％，學生體適能通過率也從102學年度47.10％成長至109學年度58％，教育局將持續推動各項體育活動並協助學校各項運動性社團，提高學生運動參與。