監察院國家人權委員會3日宣布，徵求18年前SARS風暴北市和平醫院封院事件，深受影響的醫護人員、病患及家屬接受訪談，以了解其人權被侵害的情形，並提救濟建議。民眾黨立法委員邱臣遠國會辦公室主任陳思宇痛批，3+11奪走700多條人命卻先翻18年前和平封院舊帳，新冠死亡791人他們的生命權呢？

對於監察院的舉動，陳思宇今（5日）在臉書發文表示，比起18年前和平醫院封院，此刻應該是調查清楚，台灣因為疫情被奪走791條生命最有關連性的3+11決策過程，以及為何會做出此種決策，更何況早在2004年監察院就對和平醫院封院決策的相關人員進行調查，也於2008年公告調查結果。

陳思宇批評，除了3+11，還有許多因為疫情侵害人權的事件，打著人權口號的委員們真的看不見嗎？還是選擇性的忽略？高端疫苗通過EUA的爭議、ACIP委員與高端間的關係，疫苗不夠政府採買疫苗的疏失，這些都與國民的生命權、健康權息息相關，人權會的委員們若真要找事做刷存在感，這些才是應該做的事。

去年8月1日監察院院長陳菊與蔡英文總統正式揭牌成立國家人權委員會，蔡英文曾賦予重任期盼深化台灣對民主、自由、人權的重視，希望國家人權委員會成為台灣的良心，陳菊也在周年記者會上表示人權是一步一腳印落實，但從人權會此刻的作為來看，國家人權委員會也只不過是打著維護人權的口號，成為國家東廠行清算前朝之舉罷了。