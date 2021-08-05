.金山區市級模範父親許金椿。（金山區公所提供）

新北市金山區公所為避免群聚感染風險，取消今年室內模範父親表揚活動，改由區長廖武輝於父親節前夕拜訪7位模範父親，於家門口致贈獎牌表達對模範父親的最高敬意。金山區公所特別準備貼心小禮物如電烤箱、氣炸鍋及蛋糕等，讓爸爸與家人們一同準備美味餐點增進親子情誼，防疫在家也能享用豐盛且心意滿滿的父親節大餐。

金山區長廖武輝表示，今年獲選為市級模範父親的是原住民郭光明和金美里許金椿。郭光明父親早逝，從小生活艱困，他仍堅持理想半工半讀完成學業，畢業後回饋社會從事警職，至今近30年，現任基隆港務警察總隊老碼頭中隊副中隊長。郭爸爸對鄰里照顧有加，擔任金美國小家長會長時，體恤清寒學生之苦慷慨捐贈助學金。

此外，郭光明積極投入原住民事務，重視族語傳承並辦理原住民活動及講座，完成台灣高等法院通譯訓練課程，在地檢、法院及法扶基金會替族人服務，更被推派為新北市排灣族領導人及金山區原住民頭目。在家庭教育上，郭爸爸的子女延續父志，投入救苦救難的醫護工作，全家人共同服務社會大眾。

另一位市級模範父親許金椿熱心公益，曾任金山區農會常務監事、慈護宮主委等重要職務，且為現任金美里鄰長。而金山區級模範父親為陳明堂、簡財旺、劉正雄、許勝長及王錫龍等5位代表，皆是家庭最堅強的支柱，犧牲奉獻、無怨無悔地付出，充分展現臺灣父親堅毅的精神。

廖武輝說，父親永遠是孩子心中的最佳男神，他們像溫暖的太陽，用慈愛的光輝照耀家中每位成員，並以實際行動表達對家人的愛。一年一度的父親節即將來臨，希望子女能勇敢地對爸爸表達感謝之意，祝福全天下的爸爸「父親節快樂」。