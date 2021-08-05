今（5日）清晨5時50分，宜蘭縣政府東方70.1公里發生芮氏規模6.1有感地震，許多民眾從睡夢中驚醒。就有網友透露，自己經常在地震的前一刻醒來，讓他相當疑惑是否有人跟他一樣，沒想到貼文一出引發不少網友共鳴，掀起熱烈討論。

原PO在PTT「八卦板」以「有沒有地震前一刻醒來的八卦？」為題，PO文透露，今天清晨的地震讓他餘悸猶存，當下十分恐懼，不過卻有一件事讓他相當不解，明明手機鬧鐘設定6點30分，且這次的地震也並非是在平常的起床時間，但他卻在地震發生前幾分鐘就清醒，甚至過往發生在清晨5、6點的地震，自己也總是在地震前一刻醒來，讓他納悶直呼「大家會不會也這樣啊？」

貼文一出隨即引起不少網友共鳴，紛紛留言回應「我也是好幾次都這樣，都是莫名醒來過十幾秒後開始搖」、「我也是，大概30秒後就搖了」、「＋1，醒來看看手機，不到30秒就開始搖，平常幾乎不會在這個時間點醒來」、「我的狗狗也會！每次地震前幾分鐘會跑來抓我」。

不過也有內行人解答，「你可能被先到達的P波震醒，只是你不知道」、「P波到達後還有幾分鐘可以逃命」、「常常啊，有不同波長」。

P波（primary wave）是在地震發生時最先被地震儀記錄下來的地震體波，在所有地震波中，P波傳遞速度最快，因此民眾在地震前會「預先感知」，其實是因為P波率先到達的關係。