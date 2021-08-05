到底是什麼笑話這麼好笑？大陸江蘇徐州一名女子日前早上刷牙時，因為老公在旁講了一個笑話，讓她忍不住噴笑，結果因為舌根不自覺壓低，下一秒牙刷順勢插進了咽喉，接著又因為乾嘔不出來，反而整支吞進了胃裡。所幸最後經醫師麻醉手術後，牙刷40分鐘內順利取出，女子並無大礙。

根據《瀟湘晨報》報導，7月17日，大陸江蘇徐州一名女子一早刷牙時，由於當時她拿著牙刷清潔舌根的舌苔，老公在一旁說笑話，結果害她忍不住笑出聲，牙刷就這樣插進了咽喉，當場女子因為異物感馬上出現乾嘔反應，豈料乾嘔反而讓食道更暢通，牙刷刷頭又滑落得更深，嚇得女子直接想用手抓出來，可是這麼一弄，牙刷卻整支滑入了食道。

於是當晚，闖禍的老公趕緊帶著愛妻就醫，徐礦總醫院消化內科副主任醫師王艷斌使用胃鏡檢查後發現，整支牙刷橫躺在女子的胃腔內，為避免長約20公分的牙刷在取出過程，傷到患者的賁門和咽部，經各方考量，王艷斌醫生決定進行靜脈麻醉手術，將醫用網籃經胃鏡鉗道送至胃腔，操作內視鏡與助手配合套住牙刷柄，隨著內視鏡和套管將牙刷一起取出，而這場無痛手術也在短短不到40分鐘內便順利完成了。