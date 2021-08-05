中華羽球隊在東京奧運由男雙李洋／王齊麟及女單戴資穎帶回1金、1銀好成績，不僅寫下羽球新歷史，也是本屆中華代表隊各單項中最佳成績，除了選手們亮眼成績，本次羽球還有台灣之光，中華羽協裁判委員會副主委張文蔚老師，在本屆東京奧運羽球項目榮任副裁判長一職，這是台灣羽球第一次在奧運執法上拿下的最高職位，創下台灣羽壇紀錄。

張文蔚長期在羽壇服務，除了是世界羽聯裁判長，近年來也栽培了台灣許多優秀的國際級裁判與國內賽事執法的裁判長，這次受邀擔任2020東京奧運會裁判長，創下台灣有史以來最高等級的國際執法人員紀錄。

張文蔚表示：「擔任奧運副裁判長是非常難得的機會，很榮幸也很高興完成羽球執法的里程碑，同時也感謝協會給予實質的支持，希望台灣羽球能更蓬勃發展，也希望台灣羽球裁判界能人才輩出，再創紀錄。」

中華羽協長期積極推動裁判待遇改善及推廣羽球運動，除了賽事硬體規格的提升，外縣市來的執法裁判也由協會提供住宿，並針對人數眾多的賽事將賽程延長天數以避免每日的高工時，若超時也都有發放加班費用，至於裁判出國執法，協會也補助機票及膳食費用，每年度亦舉辦裁判盃羽球賽及晚宴，讓一年在各地辛苦執法的裁判們能以球會友，交流執法心得。

隨著羽球項目在東奧奪下1金1銀史上最佳成績，羽球運動有望成為台灣新國球，希望能有更多喜愛羽球運動的朋友加入裁判的行列，一起為台灣羽球運動加油。