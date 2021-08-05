隨著倍傑特集團、深圳市水務規劃設計院公司8月4日登陸深交所創業板，正式迎來1000家企業的里程碑。統計目前大陸創業板公司數量占A股總數的22.55％，總市值為13.55兆元（人民幣，下同），占A股總市值15.86％。同時累計1000家創業板公司的IPO融資金額為5626.19億元。

而設立10多年以來，創業板市值一哥也更換多次。2009年到2010年的創業板市值一哥為樂普醫療，隨後由主營水處理領域的碧水源接手，再到2015年溫氏股份異軍突起，市值超過1600億元，但盤據3年之後，創業板市值一哥再度易主，如今被寧德時代取代。

此外，創業板10多年來也誕生不少成長超過10倍的股票。根據Wind資料顯示，目前最新股價較發行價上漲超10倍的上市公司達78家，其中25家上漲超過20倍，甚至億緯鋰能的最新股價較發行價上漲117倍之多。

據《證券時報》引述招商基金研究部首席經濟學家李湛表示，創業板上市公司數量達到千家，意味創業板已築成創新創業企業集聚地，成為推動大陸經濟高品質發展的重要力量。同時步入註冊制時代的創業板，也全力支持成長型創新創業企業發展，推進資本市場全面深化改革。