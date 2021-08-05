疫情降為二級，內灣老街遊客仍很稀落，縣府預估本周父親節假期，人潮有可能回升4到5成。（羅浚濱攝）

疫情三級警戒期間，新竹縣湖口、北埔及內灣3個老街攤商，都遇到「最寒冷的冬天」，疫情降級後遊旅還是稀稀落落，本周末是父親節假期，縣府評估應不會出現「報復性旅遊」，若沒有颱風豪雨人潮很有可能回流4到5成。

新竹縣老街商圈往年進入暑假，每每湧現人潮，今年受疫情影響，民眾幾乎都宅在家，讓商圈出現門可羅雀的景象，內灣老街則有20多攤商撐不下去退租，包括知名的內灣戲院。

縣府交旅處長游志祥說，上周疫情降級首個假日，原遇期老街圈商會出現人潮，很多攤商都備料準備迎賓上門，未料，山區下起雷陣雨，讓旅客紛紛離去，未周適逢父親節，只要天氣良好，預估老街商圈人潮會回流到往年暑假的4到5成。

為確保店家落實防疫措施，縣長楊文科會同橫山鄉長張志弘等人到內灣老街視察，感謝這段時間業者配合防疫措施，期望疫情警戒調降後能逐漸吸引回人潮。張志弘強調內灣是很安全的地方，歡迎到內灣遊玩的遊客都能配合防疫措施。

內灣商圈理事長彭春浮說，往年暑假內灣老街假日人潮都有2萬人，5月疫情三級警戒後幾乎看不到人，期待疫情調降後人潮能回流，商圈也做好防疫措施，在停車場的3大入口設有量體溫站，不定期廣播宣導遊客保持社交距離。

攤商們都感嘆疫情警戒後，生意只能用一個字「慘」來形容，認為大多數民眾還未施打疫苗，外出遊玩的意願可能不會太高。楊文科表示，縣府會持續積極向中央爭取疫苗，進行疫苗預約施打，也請鄉親持續遵照防疫措施，才能保護好自己與他人。