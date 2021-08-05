取自蔡英文臉書(體育署提供)

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奧運賽事進入尾聲，蔡英文總統今天表示，她要好好謝謝我們的田徑代表隊。從2017年世大運、2018年亞運，再到這一次奧運，台灣的田徑好手證明了，台灣人能夠重新站上世界舞台，和全人類中跑得最快、擲得最遠的頂尖選手一較高下。「對於這一切的不容易，我們都看在眼裡，並深深感動」。

蔡英文表示，她想跟昨天出賽的兩位標槍好手黃士峰、「黃金右臂」鄭兆村，以及在準決賽止步的跨欄好手陳奎儒說，「雖然你們因為沒有達到心目中的成績而失望，但是，我對你們是無比的欽佩」。

她強調，田徑是奧運最競爭的運動種類之一。「上次有台灣人跑進男子跨欄準決賽，是37年前的事情了。有台灣選手參加男子100公尺短跑項目，也是25年前的事情了」。至於男子標槍，歷史上只有三位台灣人曾踏上奧運賽場，在士峰和兆村之前，唯一的一位是1984年洛杉磯奧運的陳鴻雁選手。

從2017年世大運、2018年亞運，再到這一次奧運，蔡英文表示，台灣的田徑好手證明了，台灣人能夠重新站上世界舞台，和全人類中跑得最快、擲得最遠的頂尖選手一較高下。我們也都清楚，在短跑或跨欄項目，世界頂尖選手之間，可能就只有0.01秒的差距。在標槍項目，三次投擲背後，則是十多年光陰的苦練。

她說，對於這一切的不容易，我們都看在眼裡，並深深感動。「謝謝士峰、兆村、奎儒，謝謝楊俊瀚、陳傑、謝喜恩，也謝謝辛苦的教練團！」