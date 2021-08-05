疫情逐漸趨緩，全國防疫警戒已降至二級，行政院規畫將推出「振興五倍券」，行政院發言人羅秉成今進一步表示，振興券將朝紙本、數位並行的方式，不同於三倍券，五倍券將新增面額一千元，總張數也將從9張增加為10張，整體成本應與三倍券相距不遠，不會有外傳行政成本暴增6倍的情況。

行政院去年推出振興三倍券，聲稱帶來千億元經濟效益，因應今年疫情影響層面較廣，行政院規畫以三倍券為基底，升級為「振興五倍券」，相關方案國發會正在彙整討論中。

去年振興三倍券以現金1000元換取3000元振興券，面額及張數分別為200元5張、500元4張，總張數為9張，今年的振興五倍券，除維持面額200元及500元，確定將新增一千元面額，總張為10張，相關面額張數配置仍在討論中。

至於何時會推出五倍券，羅秉成說，推出時程跟疫情有關係，必須等到疫情平緩控制，疫情的變化是觀察事項，後續還要通過特別預算編列，目前正在進行前置準備作業，只要疫情得到好的控制，當然希望盡快推出，目前沒有預定時程。